A Caltanissetta due quindicenni hanno sequestrato e torturato un tredicenne

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - Sono accusati di tortura e sequestro di persona duecollocati in un istituto penitenziario minorile dai carabinieri di. A settembre avrebbero attirato con l'inganno in un garage, di proprietà di uno dei due, un, bloccandolo su una sedia e legandogli caviglie, polsi e bocca con del nastro da imballaggio. Contestati anche i reati di minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere. I ragazzini avrebbero preso ila schiaffi su tutto il corpo, sputandogli sul volto, intimidendolo con attrezzi da lavoro e con un coltello, oltre a versargli addosso acqua sporca di olio per motori minacciando di dargli fuoco. Dopo circa un'ora e mezza, è stato liberato con minacce di morte qualora avesse parlato. I due minorenni in questo modo si sarebbero voluti ...

