1899 | motivi e problemi di una cancellazione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il 2023 è iniziato con una brutta sorpresa per gli utenti di Netflix, l’ennesima: la piattaforma ha deciso di non continuare con le due ulteriori stagioni che erano previste per la serie. A dare la notizia delladella serie sono stati gli stessi creatori, Baran Bo Odar e la compagna Jantje Friese, tramite l’account Instagram di lui: “Ci dispiace comunicarvi chenon sarà rinnovato. Ci sarebbe tanto piaciuto concludere questo viaggio con una seconda e terza stagione, come avevamo fatto per Dark. Ma a volte le cose non vanno secondo i piani. Così è la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan. Ma vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore per aver fatto parte di questa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai”. Cosa si cela dietro questa notizia inattesa, e cosa significa per Netflix? Proviamo a ...