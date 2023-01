1899 | dopo la cancellazione di Netflix | la rabbia dei fan esplode sui social media

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La delusione dei fanla notizia delladella serie misteryda parte disi è riversata sui. I fan disono furiosi conper aver cancellato la serie con un cliffhanger, senza dare un appropriato finale alla storia. Lo show firmato dagli autori di Dark Baron bo Odar e Jantje Friese ha attirato fin da subito l'attenzione dei fan per via dei misteri contenuti nella storia. Mala, il destino della Kerberos rimarrà sconosciuto agli spettatori, intervenuti in massa suiper esprimere il loro disappunto. Al centro ditroviamo una serie di eventi misteriosi accaduti sul ponte di una nave ...