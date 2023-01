100 anni di Disney | annunciate le prime collaborazioni globali per il centenario della compagnia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) The WaltCompany ha annunciato lein occasione delle celebrazioni dei 100Casa di Topolino. 100di: una delle aziende più amate al mondo, The WaltCompany, spegnerà una miriade di candeline nel 2023, e per celebrare la storica ricorrenza, sono statedelle imperdibili. Come festeggiare i 100Casa di Topolino? Ma ovviamente indei marchi più popolari. Brandcome LEGO Group, Pandora, Hasbro, Adidas, Coach, Mattel e Funko si uniranno a, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th ...

LA NAZIONE

La maggioranza, ora repubblicana, per tre volte non ha raggiunto i voti per eleggere "speaker" Kevin McCarthy, un fatto del genere non accadeva da. A far mancare i voti necessari un piccolo ...... su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è costato più di...potete vedere il video di Brad Pitt e Adam Sandler assieme durante l'incontro organizzato trefa ... Enzo il ferroviere festeggia 100 anni Non succedeva da 100 anni che l'elezione non avvenisse al primo voto. Non accadeva da 100 anni che il nuovo speaker della Camera dei rappresentanti Usa non venisse eletto alla prima votazione. A… Legg ...Diverse ricerche mostrano correlazioni significative con il reddito e il successo ma anche aspetti negativi, oltre che ambivalenze legate al genere ...