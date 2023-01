? LIVE! Spezia-Atalanta | le formazioni ufficiali | Zapata titolare | chance per Ruggeri

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LE(3-5-2): Zoet; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. A disp. Dido, Zovko, Caldara, Hristov, Ferrer, Moutinho, Sala, Ekdal, Beck, Kovalenko, Ellertsson, Agudelo, Maldini, Strelec, Stanca. All. Gotti(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson,; Koopmeiners; Lookman,. A disp. Rossi, Bertini, Djimsiti, Okoli, Zappacosta, Soppy, Zortea, Hateboer, Pasalic, Malinovskyi, Vorlicky, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Giua Gasperini si affida ancora ain fascia sinistra dopo gli ottimi segnali delle amichevoli di dicembre, mentre in avanti c’èinsieme a Lookman, con Ederson a completare ...

Corriere dello Sport

Dopo l'insolita sosta per i Mondiali autunnali, mercoledì 4 gennaio torna la Serie A. L' Atalanta riparte dalla trasferta sul campo dello Spezia (fischio d'inizio alle 14,30) con l'obiettivo di ...Spezia e Atalanta hanno diramato le formazioni per la sfida delle 14.30 al Picco. Ex di giornata Reca, impiegato sulla fascia sinistra, mentre Nzola e Gyasi giocano davanti nello Spezia.