Zeno-Zencovich sulla deindicizzazione | «Non tocca il diritto di cronaca e responsabilizza le autorità giudiziarie»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Da una parte c’è ilall’oblio, dall’altra l’atavico tema del limite deldi. Dopo l’entrata in vigore – dal 1° gennaio 2023 – della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (la cosiddetta Riforma Cartabia), sono diventate effettive anche le nuove regole – inserite nell’emendamento (approvato) che ha visto come primo firmatario l’attuale deputato di Azione, Enrico Costa –degli articoli dai motori di ricerca su richiesta di quelle persone che vogliono far valere il proprioall’oblio. Un tema dibattuto da tempo che riguarda l’informazione, ma anche la gestione delle fonti primarie quando si parla di giornalisti che fannogiudiziaria (quindi le Procure e le...