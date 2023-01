Zaia sulle intercettazioni | «Crisanti? Falso che l’abbiamo denunciato A lui mai negate risposte che cerca»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) «La roba straordinaria è che io parlo in veneto e sono tutte in italiano». Torna così il governatore del veneto Lucatelefoniche diffuse da Report in cui lo si sente spendere parole dure sul virologo dell’Università di Padova Andrea. «Ho scoperto ci sono quattro telefonate mie, io non ero intercettato, mi hanno detto che non potevano essere pubblicate, ma non importa, sono responsabile di quello che dico, e lo confermo», ha aggiunto il leghista intervenendo a un evento a Cortina d’Ampezzo della rassegna “Una Montagna di libri” e specificando che «non è una battuta». E poi ha aggiunto: «Non è vero che abbiamo… a lui non sono mai statele, gli investimenti, e tantomeno, ad oggi, ...