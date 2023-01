Zaia - Crisanti | lo scontro promette nuove puntate | mentre i magistrati indagano

(Di martedì 3 gennaio 2023) - L'intercettazione del governatore del Veneto, svela la manovra per affossare il professore universitario che oggi commenta: 'Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa ...

Il Fatto Quotidiano

- L'intercettazione del governatore del Veneto, svela la manovra per affossare il professore universitario che oggi commenta: 'Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa ...Torna così il governatore del veneto Lucasulle intercettazioni telefoniche diffuse da Report in cui lo si sente spendere parole dure sul virologo dell'Università di Padova Andrea. "Ho ... Zaia intercettato: “Crisanti Stiamo per portarlo allo schianto” Il governatore veneto Luca Zaia e il virologo e senatore dem Andrea Crisanti hanno commentato le intercettazioni legate al Covid diffuse da Report.Il governatore veneto approfitta della presentazione del suo libro per togliersi qualche sassolino dalla scarpa ...