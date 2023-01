Yellowstone | Wes Bentley racconta il conflitto interiore che prova nell' interpretare Jamie Dutton

(Di martedì 3 gennaio 2023) Uno dei personaggi più odiati diè ildi Wesche, recentemente, ha confessato quello chequando si immerge nel ruolo. Nel suo essere corale,offre una manciata di personaggi tutti riconoscibili e identificabili, in qualche modo, anche da un punto di vista puramente morale. Fra i più odiati troviamo, interpretato da Wes. L'attore ha recentementeto dei suoi sforzi per portarlo sul set e cercare di non tenere con sé le caratteristiche del personaggio. Durante una recente intervista con il New York Times il protagonista diha spiegato delle difficoltà che, e hato, ...

Il creatore di Yellowstone, ha parlato del personaggio affidato a Bentley spiegando: Il regista Stephen Kay ha aggiunto: Che ne pensate dell'interpretazione di Wes Bentley in Yellowstone? Nel corso di un'intervista concessa al New York Times, Wes Bentley ha potuto parlare ampiamente del suo personaggio in Yellowstone, serie che ha conquistato davvero tutti e che giunta alla sua quinta stagione su Paramount+ registra ancora record di ascolti. Cole Hauser celebrates the first half of Yellowstone Season 5 in a new behind-the-scenes clip to commemorate Part 1 heading to DVD & Blu-ray.