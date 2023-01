WWE | Austin Theory è il presente | grande vittoria per lui nel main event di Raw contro Seth Rollins

Zona Wrestling

... sarà presente a SmackDown Si tratterà della seconda, e ultima, apparizione di John Cena inall'... rendendosi anche protagonista di un segmento nel backstage conTheory. Sono in molti a ...Triple Threat Match for theUnited States Championship:Theory batte Seth Rollins (C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di Seth Rollins. A vincere, tra ... WWE: Austin Theory sfigura il volto di Seth Rollins nei poster prima di Monday Night RAW The first Raw of 2023 saw The Bloodline run rampant, while Alexa Bliss finally gave into the darkness against Bianca Belair and snapped.The Raw Women's Championship and United States Championship were both up for grabs on the first Raw of the new year. Bianca Belair vs. Alexa Bliss ended in a disqualification, while Austin Theory ...