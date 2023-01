Wta Auckland 2023 | pioggia protagonista | interrotte Masarova-Stephens e Wang-Muchova

(Di martedì 3 gennaio 2023) Laè la veraad, Nuova Zelanda. In questo martedì di primo turno del torneo Wta sono state diverse le partiteper maltempo e tante altre rinviate a domani. L’ultimo scroscio serale ha interrotto i match tracon la spagnola avanti per 2-1 nel primo set, mentre la cecaera in vantaggio per 5-3 sulla cinese. IL TABELLONE AGGIORNATO In precedenza, oltre alla sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Blinkova, era arrivata la vittoria della testa di serie numero uno, Coco Gauff, che ha battuto agevolmente la tedesca Maria con lo score finale di 6-4 6-1. Semaforo verde anche per Emma Raducanu brava a rimontare un set di svantaggio alla giovane di belle speranze Fruhvirtova, 4-6 6-4 ...

...250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in nuova Zelanda. Il tabellone del Wta 250 di Auckland 2023, torneo che apre il nuovo anno sul cemento neozelandese, in programma dal 2 all'8 gennaio.