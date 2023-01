OA Sport

Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 4 gennaio per il250 di2023. Giornata di match di secondo turno, oltre alla prosecuzione degli ultimi incontro di primo turno interrotti per pioggia. Torna in campo Venus Williams, che all'età di 42 anni ...La pioggia è la vera protagonista ad, Nuova Zelanda. In questo martedì di primo turno del torneosono state diverse le partite interrotte per maltempo e tante altre rinviate a domani. L'ultimo scroscio serale ha interrotto i ... WTA Auckland 2023: Gauff avanza in due set, fuori Cocciaretto e Pera When is Rebecca Marino vs Ysaline Bonaventure on and what time does it start Rebecca Marino vs Ysaline Bonaventure will take place on Wednesday 4 th January, 2023 – not before 01:15 (UK) Where is ...We’ve predicted seven things that could happen in women’s tennis this year. Sit back, gaze into our crystal ball, and get excited for the next 12 months.