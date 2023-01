WTA Auckland 2023 | Elisabetta Cocciaretto lotta | ma deve cedere ad Anna Blinkova nel 1° turno

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ci ha provatofino alla fine, ma l’esito del primodel WTA di(Nuova Zelanda) non è stato favorevole. L’azzurra (n.64 del mondo) è stata sconfitta dalla russa(n.73 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 7-5 in 2 ore e 31 minuti di partita. Un match sospeso sul finire anche per l’arrivo della pioggia che però non ha mutato troppo il corso degli eventi. Peruna battuta d’arresto amara all’esordio stagionale nel massimo circuito internazionale, da mettere in conto in vista di quello che sarà il primo vero obiettivo: gli Australian Open (16-29 gennaio). Nel primo set l’azzurra è costretta subito a inseguire, visto che nel gioco d’apertura c’è il break dell’avversaria. Con risposte molto penetranti, la ...