WTA Adelaide 1 2023 | Ostapenko sconfigge Pliskova | Zheng supera Kontaveit Azarenka ok

(Di martedì 3 gennaio 2023) È terminata poco fa un’altra giornata del WTA 500 di1. Tra la notte appena passata e questa mattina si sono sono giocate, sul cemento australiano, le ultime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Inizia bene ildi Jelena. La lettone (testa di serie n. 7) gioca un’ottima partita e batte la ceca Karolinaper 6-1 6-3 in appena un’ora e sette minuti di gioco. Bene anche la cinese Qinwen, chel’estone Anett(n.6 del seeding) per 6-1 4-6 7-6(7) al termine di un match ricco di emozioni. Agli ottavi di finaleaffronterà dunque la bielorussa Victoria, uscita vincitrice dalla sfida ...

Sei i match andati in scena nella giornata odierna di martedì 3 gennaio e validi per il500 di1 2023 . Si è delineato dunque il quadro del secondo turno in Australia e una delle assenze principali è quella di Anett Kontaveit . La giocatrice estone, accreditata della testa ...Nel singolare d'apertura Martina Trevisan, n.27, si è imposta 7 - 5, 3 - 6,6 - 4, dopo una battaglia di 3h03 , su Malene Helgo, n.321. [...] Adè stato il giorno del rientro su un ...