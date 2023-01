World Darts Championship | epico leg perfetto di Smith | Van Gerwen si arrende VIDEO

SPORTFACE.IT

La diretta scritta della finale deiChampionship 2023 , i Mondiali di freccette che si chiudono questa sera all'Alexandra Palace di Londra. A giocarsi il titolo di campione del mondo sono l'olandese Michael van Gerwen e l'...In serata si assegna però anche il primo titolo mondiale dell'anno: è quello delle freccette, con la finalissima deiChampionship 2023 all'Alexandra Palace di Londra. Sul fronte degli ... LIVE - Freccette, finale World Darts Championship 2023 van Gerwen-Smith 1-1 in DIRETTA The PDC World Darts Championship 2023 will see Michael Van Gerwen face Michael Smith, so what's the total prize money at stakeWill Michael van Gerwen win a fourth world title, or will Michael Smith avenge his defeat in the 2019 final Find out with Rob Smyth ...