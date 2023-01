Wilma Goich cerca il suo orecchino | la regia la prende in giro

TGCOM

La casa del Fratello Vip è spaccata in due fazioni Tutto fa pensare che ormai sia proprio così. Per avere la conferma occorre seguire la puntata di stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su… Leggi ...Wilma Goich perde un orecchino di diamanti: la regia del Grande Fratello Vip 7 lo trova per prima e la prende in giro.