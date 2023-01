Wilma Goich ancora contro Nikita Pelizon | “Non posso cambiare idea”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Chenon sopportasse più di tantolo si era capito già da parecchio tempo. Adesso che la concorrente più anziana di questo Grande Fratello Vip 7 ha fatto il rientro in casa post eliminazione, grazie al biglietto del ritorno, si è sfogata sulla sua coinquilina insieme ad Antonella Fiordelisi.si è schieratala modella. Andiamo a vedere che cosa ha detto. GF Vip 7,si schiera: lo sfogo notturno con Antonella Fiordelisi Dopo la puntata in diretta del lunedì,è andata a parlare con Antonella Fiordelisi. Con l’influencer ha parlato proprio di ...

Fanpage.it

Quattro donne, Nikita Pelizon , Oriana Marzoli , Sarah Altobello e, sono state messe di fronte al giudizio del pubblico da casa. La prima Vippona a salvarsi è stata Oriana seguita da ...Tanti i temi di questo appuntamento: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono separati mentre l'amicizia trae Patrizia Rossetti sembrerebbe terminata. In attesa di sapere chi ... Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich eliminata ma rientra: nominati Dana, Davide e Oriana Quattro donne, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich, sono state messe di fronte al giudizio del pubblico da casa. La prima Vippona a salvarsi è stata Oriana seguita da Nikita.Chi vuoi eliminare dal GF Vip 7 Tornano le nomination in questa nuova settimana del GF Vip 7. Sebbene il […] Tornano le nomination in questa nuova settimana del GF Vip 7. Sebbene il programma chieda ...