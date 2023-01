William e Kate Middleton | «fuga» segreta coi figli nel mondo di Babbo Natale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Come rivela Hello! principi del Galles hanno approfittato dei giorni di festa trascorsi a Sandringham per portare i piccoli George, Charlotte e Louis in un parco tematico immerso nella foresta di Whitmoor che ricrea, tra folletti, elfi, giochi e rappresentazioni teatrali, il magicodi

Fanpage.it

... il principe. Nel libro, secondo una fonte citata dall'Express Co Uk, Harry se la sarebbe presa anche conma meno con suo padre, il Re Carlo III. 'Penso che il libro sarà peggio per loro ...Il suo unico valore sul mercato della celebrità è la faida col clan degli Windsor,in particolare. La differenza tra una foto rubata, o pretesa nel nome ipocrita del 'pubblico ... Nel libro di Harry un nuovo attacco al fratello William, lui e Kate subiranno il peso dell'odio Il principe William e Kate Middleton hanno approfittato dei giorni di Festa trascorsi nella tenuta di Sandringham per far vivere ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis, un'esperienza ...La fuga di Camilla dall'Inghilterra. Ecco perchè la regina è fuggita via. Tutti i dettagli nell'articolo. Informazioni precise.