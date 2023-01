ilGiornale.it

Troppo comodovenire qua e chiedere più soldi per tutti', ha aggiunto. Romeo ha rivendicato ... 2022 - 12 - 29 09:23:16 De Poli (Udc): "Dimostrata coerenza,la fiducia" 'Con questa ...... ho sempre detto no e non cambio idea". Ma resta la politica dove tutto è possibile perché ... solo che ancora non sappiamo chi è cosa. Tutti i candidati possibili hanno perplessità ... "Voteremo sì". Adesso il Pd scarica Cozzolino Il Partito democratico abbandona l'eurodeputato Andrea Cozzolino. L'annuncio del capodelegazione Brando Benifei: "Il Pd voterà a favore della revoca dell'immunità" ...