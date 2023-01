Vladimir Putin e Greta Thunberg | un 2022 di battaglie reali e online

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 3 gennaio 2023) Life&People.it L’anno appena terminato è stato ricco, complesso e difficile. Un anno ricco di incertezze e di guerre, combattute sia sul campo che a colpi di media. Infatti, in un mondo in cui l’unico vero totalitarismo sembra essere quello della comunicazione, gli ultimi 12 mesi si sono aperti e chiusi con due, che hanno avuto come protagonisti due tra i più grandi personaggi contemporanei, ovvero. Dall’invasione dell’Ucraina all’arresto di Andrew Tate, la comunicazione dinelè stata piena di. Certo,...