La Gazzetta dello Sport

TOTTI, VIERI E IIn, oltre ai vertici di via Rosellini (il presidente Casini e l'ad De Siervo) e ai dirigenti di Inter e Milan, ci saranno diversi ex grandi del passato: gli ambassador ...... donne, over 65, disabili oltre il 50% e militari, l'ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione:: 52 euro (ridotto 37 euro under 18 ... Vip in tribuna, 20 telecamere e il migliore scelto dai telespettatori: tutto sulla Supercoppa Milan-Inter Il video con il selfie con Naila Asker-zade, moglie del banchiere Andrei Kostin, presidente di Vtb, uno dei più stretti collaboratori di Putin ...Spettacolare cerimonia di chiusura per Qatar 2022: lo stadio Lusail si accende di canti e colori per la finalissima della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia ...