ilGiornale.it

Antonella, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In onda , su La7, nella puntata del 2 gennaio,Giorgia Meloni sostenendo che la sua elezione non segna alcun passo in avanti verso la parità ...... 'L'esaltazione del Movimento sociale italiano è un fatto gravissimo, cheil giuramento sulla ... Il PdIgnazio La Russa Il senatore del Pd, Walter Verini , ha criticato il presidente del ... Viola attacca la Meloni: "Ha accettato un gioco politico maschile" L’amministrazione si è affidata a due società per capire come è entrato il virus e quali dati sono stati violati ...Nella puntata del 2 gennaio di In Onda, talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, si parla della figura di Giorgia Meloni come ...