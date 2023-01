Vinci Boom di visite al Museo Leonardiano | in 4 giorni staccati oltre 1700 biglietti

(Di martedì 3 gennaio 2023)dialdidurante le feste natalizie: la scelta di tenere aperta la struttura dal 24 dicembre, festivi inclusi, con orario continuato, è stata premiata dai visitatori. Dal 30 dicembre al 2 gennaio sono stati1733, col record del 1° gennaio dove ci sono stati500 ingressi. Se estendiamo il periodo alle feste di Natale gli ingressi sono stati3 mila. Rispetto allo stesso arco di tempo dello scorso anno, quando c’erano ancora alcune restrizioni per il Covid, c’è stato un aumento del 30% neidi Capodanno. ?”Questi numeri – commenta la vicesindaca e assessora alla cultura diSara Iallorenzi – fanno ben sperare in vista del ...

MET - Provincia di Firenze

... Iris Peynado, Carlo Monni, Livia Venturini, Elisabetta Pozzi, Paolo Bonacelli (che interpretata Leonardo Da), Stefano Gragnani, Nicola Morelli e Peter. Clicca qui per iscriverti alla ...Che è stato seguito poi da altri del calibro di Frida Kahlo, Monet, Pompei e Leonardo da. ... mentre quello inglese avrà il suonel 2023. Gli Stati Uniti vedranno l'apice nel 2024 e 2025 e ... MET - Vinci, boom di visite al Museo Leonardiano: in 4 giorni ... I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Mondino lancia un appello ...Il 30% dei 24mila universitari iscritti a Pavia arriva da fuori città. Accordo tra rettore e Piazza Italia per trovare case a prezzi calmierati ...