Vietnam | bambino intrappolato in un buco di 35 metri | da 3 giorni si cerca di recuperarlo – Il video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Undi 10 anni è rimastoin una cavità di 35ine i soccorsi stannondo di liberarlo da tre. Il piccolo si trova in un cantiere edile volto alla costruzione di un ponte nella provincia meridionale del Dong Thap. Si chiama Ly Hai Nam ed è finito nella cavità lo scorso 31 dicembre mentreva con alcuni amici dei rottami di metallo. Come segnalano le testate locali, il diametro del pilastro in cui è caduto è largo solo 25 centi. Sono stati diversi i tentativi di recupero del, che non si sa se sia ancora vivo o meno. I testimoni riferiscono di averlo sentito urlare per una decina di minuti appena è caduto. Inizialmente hanno provato a sollevare il pilastro infilato nel ...

Agenzia ANSA

