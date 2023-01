VIDEO Berrettini-Ruud 6-4 | 6-4 | United Cup | highlights e sintesi Azzurro strepitoso | n 3 del mondo sconfitto!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Un grande Matteosi è imposto a Brisbane (Australia) contro il n.3 del, Casper, nella sfida tra Italia e Norvegia valida per laCup 2023. Il successo per 6-4 6-4 diha regalato al Bel Paese la matematica certezza della qualificazione al playoff “cittadino” che la selezione guidata da Vincenzo Santopadre disputerà contro la vincente tra Polonia e Svizzera. Partita ai limiti della perfezione del nostro portacolori, salito di livello in maniera chiara da metà del primo set in avanti, nel momento in cui si è trovato ad annullare due pericolose palle break. Messo alle spalle quel piccolo passaggio a vuto, Matteo ha espresso il suo tennis di potenza, ma anche di tocco, impressionando anche per l’efficacia in risposta, aspetto non sempre peculiare nel proprio gioco. Una ...