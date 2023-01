VIDEO Basket | Milano espugna la Segafredo Arena e si prende la vetta della classifica | highlights e sintesi

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) Al termine di una partita tesa, nervosa e spezzettata da tanti fischi arbitrali, l’Olimpialabattendo la Virtus Bologna con un eloquente 74-96. Con questo successoaggancia Bologna nellaSerie A 2022/23, operando il sorpasso alla luce dello scontro diretto vinto proprio oggi. Brandon Davies è stato il grande protagonista del match, mettendo a segno 23 punti con un ottimo 9/13 dal campo, scegliendo alla perfezione i momenti in cui trovare le sue soluzioni vincenti. Non a caso portano proprio la sua firma gli allunghi arrivati proprio ad inizio partita e quello decisivo nel corso del terzo quarto. Bologna ha provato a rimanere aggrappata nel punteggio ma per lungo tempo Milos Teodosic è stato l’unico a trovare ...