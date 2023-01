Victor Koretzky e la stagione con due nuove squadre

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Arrivano anche il tedesco Nico Denz e il francese, uomini esperti pronti a lavorare per i leader. L'ultimo innesto è quello di un giovane talento tedesco, Florian Lipowitz. Jai ...(FRA/B&B HOTELS - KTM a 0:19 9. Francisco Galván (SPA/Kern Pharma) a 0:20 10. Sergio Martín (SPA/Caja Rural - RGA) a ... SPECIALIZED S-RACING CALA DUE ASSI 2023: MARTIN VIDAURRE E VICTOR KORETZKY Chilean sensation Martin Vidaurre and Victor Koretzky kick the new year off with the announcement that they are joining Specialized Factory Racing. Vidaurre moves to Specialized as he moves from under ...Vi ricordate l'anno scorso Jordan Sarrou che al XCO Città di Albenga aveva gareggiato e vinto con una Specialized Epic senza il sistema Brain Da un' ...