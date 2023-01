Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023)DEL 3 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE CHE RESTA INTENSA, INVECE, SULLA-FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE; SULLA STESSA VIA DEI LAGHI INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIAMURA DEI FRANCESI NELLE DUE DIREZIONI, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. DA GIANGUIDO LOMBARDI ...