Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023)DEL 3 GENNAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE NEI PRESSI DI APRILIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO CON LA NETTUNENSE E VIALE EUROPA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO, DOVE ABBIAMO TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral