Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2023 ore 18 | 15

(Di martedì 3 gennaio 2023)DEL 3 GENNAIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI APRILIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO CON LA NETTUNENSE E VIALE EUROPA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; SULLO STESSO RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA TIBURTINA E LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI TIBURTINA, TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, E CASILINA TRA IL ...