Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 3 gennaio 2023)DEL 3 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1-NAPOLI, DALLE 22 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 5-00 SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL CASELLO DI COLLEFERRO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER VALMONTONE; RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA FERROVIA METRE FINO ALL’8 GENNAIO SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE; I TRENI PERTANTO SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE ...