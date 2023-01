(Di martedì 3 gennaio 2023) "La non ridi Giovanniguida della Struttura commissariale per la ricostruzione post sisma è unoalle popolazioni terremotate": a dirlo all'ANSA è ildella ...

Euronews Italiano

... a dirlo all'ANSA è ildella diocesi Spoleto -, mons. Renato Boccardo, commentando l'avvicendamento con il senatore Guido Castelli. "Non ho nulla contro il nuovo commissario, che per ...... secondo quanto si apprende, da monsignor Gino Reali,emerito della diocesi di Porto - ... proprio per ricordare il legame tra il Papa emerito e il santo di. Le misure di sicurezza a San ... Vescovo Norcia, non conferma Legnini è schiaffo alla gente "La non riconferma di Giovanni Legnini alla guida della Struttura commissariale per la ricostruzione post sisma è uno schiaffo alle popolazioni terremotate": a dirlo all'ANSA è il vescovo della dioces ...Il Papa emerito Benedetto XVI sarà sepolto con al dito l'anello di San Benedetto, ricordo del legame con il Santo di Norcia.