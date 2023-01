Verso Inter-Napoli | assenza dell’ultimo minuto per Spalletti | un giocatore non parte per Milano!

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilsi sta preparando al big match alla ripresa del campionato che vedrà la squadra diimpegnata a San Siro contro l’. Una sfida importante per gli azzurri, che vogliono riprendere proprio da dove si sono fermati la stagione. Gara che invece assume un contorno quasi decisivo per l’, che deve assolutamente assottigliare la distanza di ben 11 punti che attualmente la vede lontano dal. Lo stadio si preannuncia completamente esaurito, con il settore ospiti gremito. Inoltre è facile prevedere che tanti altri tifosi delsaranno sparpagliati in altri settori dello stadio. Vero, assente Gaetano per gastroenterite Intanto, come detto, ilprepara la gara, con ...

Inter - News Ufficiali

SENSAZIONI - 'Il nostro umore è tutto orientatola partita di domani, c'è tanta voglia di ...- NAPOLI - 'Non credo che sarà decisiva, mancano ancora troppe partite. Noi non dobbiamo pensare ...Commenta per primo L'riabbraccia il campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar e trova subito di fronte il Napoli capolista, in una sfida che dirà tanto sulle ambizioni scudetto della squadra di Inzaghi. Verso Inter-Napoli: l'allenamento dei nerazzurri Dopo quasi due mesi di stop per il Mondiale in Qatar è tempo per la Serie A di tornare a calcare i campi da gioco. Il Bologna lo farà ...L'Inter non può permettersi altri passi falsi e per continuare a sperare deve vincere col Napoli aiutata dalla spinta dei tifosi ...