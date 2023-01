Vernice al Senato | rilasciati i 3 attivisti di Ultima Generazione | arresto convalidato ma nessuna misura cautelare

(Di martedì 3 gennaio 2023) È statol’dei trefermati ieri, 2 gennaio, per aver imbrattato la facciata di Palazzo Madama, sede dela Roma. Si tratta di Laura, Davide e Alessandro, rispettivamente di 26, 23 e 21 anni, accusati del reato di danneggiamento.fa sapere che il processo è previsto per il 12 maggio 2023. Per il momento, però, non è stata presanei confronti dei ragazzi, neppure l’obbligo di firma. «Liberi tutti», annunciano. L’azione di ieri ha provocato l’indignazione quasi unanime della politica. Ciononostanteha ribadito che continuerà a mobilitarsi attraverso azioni di disobbedienza civile non violente. In un ...

