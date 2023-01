Ventenne investita e trascinata da Suv per 4 km. Proteste in India

Gazzetta del Sud

Proteste a Delhi davanti a una stazione di Polizia per l'orribile morte di Anjali Singh, una donna di 20 anni che, secondo la versione della Polizia, dopo essere stata investita da un'auto mentre guidava il suo scooter, è stata trascinata per quasi quattro chilometri. L'incidente ha avuto luogo ieri mattina; la giovane, organizzatrice di eventi, rientrava a casa.