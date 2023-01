Venerato | “Offerta del Napoli per Ounahi L’Angers fiuta l’asta | ecco la cifra”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ciroconferma l’delperperché tanti club hanno messo nel mirino il centrocampista A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai. “Possibile accordo di Azzedinecon il? Il club azzurro è interessato a questo calciatore, le caratteristiche tecniche ed anagrafiche sono adeguate per questa squadra. Raggiungere l’accordo con l’agente di, tuttavia, è una delle cose meno difficili da fare per ingaggiarlo, perché guadagna poco al. Il, infatti, ha problemi economici con i calciatori i quali ...

AreaNapoli.it

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai ed esperto di calciomercato. Ounahi - Napoli Possibile accordo di Ounahi con il Napoli Eventuale ruolo di Ounahi nel Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul ...Nel 1969 torna nella natia Baviera all'Universita' di Ratisbona, dove gli vienela cattedra ... 'Ho voluto chiamarmi Benedetto XVI per riallacciarmi idealmente alPontefice Benedetto ... Ounahi-Napoli, Venerato conferma l'offerta: l'Angers fiuta l'asta. I dettagli A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.Confermata l'offerta anticipata da AreaNapoli.it: il Napoli è seriamente sul marocchino, ma l'operazione non è chiusa.