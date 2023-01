(Di martedì 3 gennaio 2023) Ciroriporta le ultime sui rinnovi in casa Napoli E’ tempo di rinnovi in casa Napoli. Ciro, esperto di mercato per la Rai … L'articolo proviene da Forz.net.

Forzazzurri

... la famiglia, gli amici e la messa in pratica dei principi religiosi Eccolo, l'uomo più... Una vitadi trasformazioni interiori, ricerca spirituale e studi pedagogici. Ma cosa faceva ...A nome di tutti i cardinali attacca a leggere solennemente: 'Santità, amato esuccessore ... eccezionedel cardinale Sodano, un uomo schivo e solido che Benedetto XVI ultimamente ... Venerato: "E' fatta per il rinnovo di tre azzurri" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.I momenti di svago, riposo e socializzazione, immortalati in queste straordinarie foto d’epoca, ci raccontano un uomo diviso tra l’arte, la ...