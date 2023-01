Vaticano | oltre 130mila persone a San Pietro hanno reso omaggio a Benedetto XVI

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 gennaio 2023) Città del– Sono state circa 70 mila lecheal papa EmeritoXVI nella seconda giornata di camera ardente nella basilica di San. Con i 65 mila fedeli registrati ieri, sono in totale 135 mila i pellegrini che in due giornideciso di omaggiare Joseph Ratzinger. Tra le autorità, oggi, anche il presidente del Senato italiano, Ignazio la Russa, e il presidente ungherese Viktor Orban,al Papa emerito. (Foto © Vatican Media) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa &ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & ...