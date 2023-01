Vangelo di oggi 3 Gennaio 2023 | Gv 1 | 29-34 | Video commento

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ascoltiamo ildi martedì 3, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui”. “La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, L'articolodi: Gv 1,29-34proviene da La Luce di Maria.

Cerco il Tuo volto

(Giovanni 1,29 - 34) Ildici ricorda una verità che troppo spesso dimentichiamo. Gesù non è venuto nel mondo per dispensare carezze e sorrisi. La sua vocazione, il suo destino è ...La cronaca diè una cronaca tragica. Il fallimento sociale di una città che non si accorge del disagio del suo vicino, del prossimo di cui si parla in quel, di cui tanti di noi si dicono ... don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo del 3 Gennaio 2023 “Urgenza e fatica della pace. Il Vangelo e la Storia, tra realtà e utopia” è il titolo del convegno delle Comunità Missionarie del Vangelo che si terrà all’Hotel Costa Verde di Cefalù,..Nell'ultimo dei Vangeli dell'infanzia un'approccio al tema della realpolitik, che aiuta anche a comprendere il pensiero diplomatico di Benedetto XVI.