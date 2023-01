Valerio Negrini e i Pooh | commozione di Red Canzian | ' L' aquila e il falco non volano più' - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dieci anni fa moriva il poeta e fondatore della band. L'11 gennaio Canzian con Dodi Battaglia e Roby Facchinetti sul palco per una serata dedicata ...1987: Aretha Franklin è la prima donna ad essere inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame. Quell'anno con lei vengono eletti anche i Coasters, Eddie Cochran, Bo Diddley, Marvin Gaye, Bill Haley, Clyde ... Valerio Negrini e i Pooh, commozione di Red Canzian: "L'aquila e il falco non volano più" Moriva dieci anni fa, era il 3 gennaio 2013, Valerio Negrini, il “quinto Pooh”. Nato a Bologna, il 4 maggio 1946, Negrini era stato fondatore, batterista e cantante del gruppo dal 1966 al 1971. Poi av ...MILANO - La serata speciale dedicata a Valerio Negrini, poeta e fondatore dei Pooh, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa prevista per ...