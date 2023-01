Valentina muore a 25 anni mentre va alla festa di Capodanno | l' auto guidata dalla sua amica si è schiantata contro un albero

Fanpage.it

La conducente ha riportato qualche lieve ferita, al contrario di, ma è gli esami tossicologici riveleranno se a causare l'incidente è stato un abuso di alcol o sostanze stupefacenti. ...si trovava in macchina assieme ad un'amica di 23 anni che era alla guida ed assieme stavano raggiungendo una festa . Ad un tratto l'auto è finita fuori strada andando poi contro un albero. L'auto si schianta contro un albero mentre va alla festa di ... Ha perso la vita poche ore prima di salutare il 2023. Valentina Vallenari Benedetti, 25 anni ed una strada ancora tutta da costruire, è morta in auto sulla strada provinciale 43, in seguito ...NordEst – La sera dell’ultimo dell’anno Valentina Vallenari Benedetti era in auto con un’amica, sul sedile del passeggero. Probabilmente stavano andando a festeggiare, pronte per il brindisi di mezzan ...