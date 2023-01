Valentina Ferragni | effetto trasparente vedo e non vedo sfida la censura | pazzesca

(Di martedì 3 gennaio 2023) La sorella di Chiaraha quasi mandato in tilt i social con uno serie di scatti mozzafiato: bellissima e in gran forma, l’influencer ha regalato ai suoi fan alcune foto pazzesche.hato lasocial con alcuni scatti pubblicati su Instagram: l’espediente usato dall’influencer.manda in tilt i social (Ilovetrading.it)Influencer, sorella più piccola di Chiara e Francescaè diventata in poco tempo una vera e propria star dei social. Bellezza e simpatia, la giovane sembra destinata a raggiungere un giorno il grande successo della sorella. Quello appena trascorso è stato un anno importante, ma anche complicato, ...

Stile e Trend Fanpage

...l'anno in coppia dopo la mastectomia Bianca Balti mostra le cicatrici su Instagram A MILANO Giulia e Silvia Provvedi al parco con la piccola Nicole CI SONO ANCHE GLI AUGURI DELL'EX,...I progetti di, dopo la fine della storia d'amore con Luca Vezil durata nove anni, ha dichiarato di volersi dedicare solamente al lavoro e infatti l'influencer è ... Valentina Ferragni, Capodanno in nero: il maxi taglio sul seno rivela ... Valentina Ferragni dopo le vacanze natalizie trascorse in montagna con la propria famiglia, ha deciso di partire nuovamente. Inizialmente l'influencer non aveva svelato la propria meta ...Valentina Ferragni questa mattina, 2 gennaio, ha lasciato il suo appartamento a Milano per trascorrere alcuni giorni in vacanza prima di tornare agli impegni ...