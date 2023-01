Vaiolo delle scimmie | Lancet pubblica studio su un campione di “donne” | la metà sono trans

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen — Chi non si fida della scienza, chi la mette in discussione, si sa, è un povero bigotto rimasto impantanato nelle oscurità profonde del Medioevo: per cui oggi, nel narrarvi di quanto accaduto sulla prestigiosazione medica The, ci dichiariamo ben disposti a farci affibbiare la lettera scarlatta dell’ignoranza scientifica. E dellafobia. E’ il mese di novembre 2022 e la rivista decide di dare alle stampe unoche esamina la trasmissione e le caratteristiche cliniche delin undi 136. Salvo poi specificare, svariati paragrafi dopo, che136ben 62, cioè quasi lain realtà ...