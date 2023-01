Usa | stuprò e uccise la fidanzata | prevista l’esecuzione della prima donna transgender

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sta per essere giustiziata negli Usa laapertamente. Si tratta di Amber McLaughlin, 49 anni, condannata per aver ucciso un’exnel 2003, secondo quanto dice la Cbs.capitale avrà luogo in Missouri, a meno che il governatore Mike Parson conceda la grazia. Una petizione online per fermare il boia ha raccolto quasi 4.900 firme. L’avvocato di McLaughlin, ha detto che non ci sono ricorsi pendenti. Una petizione online che esorta il governatore a fermare, lanciata ieri mattina, ha raccolto quasi 4.900 delle 6.400 firme richieste. Gli avvocati hanno presentato una domanda di clemenza esecutiva al governatore il 12 dicembre, chiedendo a Parson di commutare in ergastolo la condanna, anche ...