Usa | New York è il sesto Stato ad autorizzare il compostaggio umano dopo la morte

(Di martedì 3 gennaio 2023) Newè diventato ilnegli Usa adilla, ovvero la trasformazione di un cadavere in terra. Kathy Hockul, governatrice dem dello, ha firmato il provvedimento lo scorso sabato. Ilviene considerato come un’alternativa “green” rispetto all’inumazione o alla cremazione. Il processo diprevede la decomposizione del corpo per un mese in un contenitore chiuso con trucioli di erba e foraggio. Trascorsi circa trenta giorni, la terra ottenuta viene consegnata ai parenti del defunto, che possono utilizzarla per piantare fiori, vegetali o alberi. Si tratta di un pratica che negli Usa non mette d’accordo ...

