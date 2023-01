Adnkronos

AGI - Kevin McCarthy , come nelle previsioni, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto speaker della Camera del Congresso americano. È la prima volta da cento anni che un candidato speaker ...Dopo cento anni, la Camera dei rappresentantinon elegge il proprio presidente al primo turno. Un gruppo di deputati Repubblicani ha infatti deciso di non sostenere Kevin Mccarthy, privandolo dei voti necessari per evitare una ripetizione ... Usa, elezione speaker Camera: McCarthy fallisce primo voto, flop storico Negli USA la Camera non è riuscita ad eleggere il nuovo speaker al primo turno. Questo non accadeva da circa 100 anni.WASHINGTON - Umiliante sconfitta per il repubblicano Kevin McCarthy nella prima votazione per il nuovo speaker della Camera dei rappresentanti Usa: il candidato del partito di maggioranza ha ottenuto ...