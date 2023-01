Adnkronos

AGI - Kevin McCarthy , come nelle previsioni, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto speaker della Camera del Congresso americano. È la prima volta da cento anni che un candidato speaker ...L'dello speaker avviene oggi con l'insediamento del nuovo Congresso, dopo le elezioni di midterm a novembre. I repubblicani hanno ottenuto una maggioranza di 222 seggi, contro i 212 dei ... Usa, elezione speaker Camera: McCarthy fallisce primo voto, flop storico Kevin McCarthy è il leader politico del Partito Repubblicano alla Camera dei Rappresentanti Usa e, dopo la strettissima vittoria del Grand Old Party sul Partito Democratico nella parte bassa del Congr ...È scontro fra l'ala trumpiana e quella più moderata del partito. Umiliazione per il repubblicano McCarthy dato che il suo partito ha la maggioranza alla Camera. Il candidato democratico Hakim Jeffries ...