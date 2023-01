Usa | elezione speaker Camera | McCarthy fallisce due volte | flop storico

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Kevinè stato bocciato una seconda volta alle elezioni per lodelladei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il deputato repubblicano della California ha ottenuto solo 203 suffragi, come alla prima votazione. I ribelli repubblicani sono sempre 19, ma questa volta hanno votato per Jim Jordan. Il leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries ha ottenuto 212 voti, ovvero quelli di tutti i deputati del suo partito. Ildigià alla prima votazione è: si tratta della la prima volta che accade negli ultimi cento anni negli Stati Uniti. Si tratta di un risultato umiliante per il repubblicano californiano, osteggiato dall’ala trumpiana, dato che il suo partito ha la maggioranza alla. ...

Adnkronos

AGI - Kevin McCarthy, come nelle previsioni, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto speaker della Camera del Congresso americano. È la prima volta da cento anni che un candidato speaker non riesce al primo voto. La presidente della House Republican Conference, Elise Stefanik, ha ufficialmente nominato Kevin McCarthy come candidato repubblicano.