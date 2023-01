Università di Modena e Reggio Emilia | Concorso per 1 Bibliotecario

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’degli Studi diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale da poter assegnare al Sistemad’Ateneo, trattasi di Personale inquadrato in categoria D. Si comunica che questo Bando é prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indetto, presso l'degli Studi dipubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 dell'area biblioteche per le esigenze del Sistemad'Ateneo - Ufficio bibliometrico dell'degli Studi ...