Università Cattolica di Milano | Concorso per 4 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’del Sacro Cuore diha indetto unPubblico per selezionare 4 Figure Professionali come Ricercatore in vari settori concorsuali, il Personale Idoneo sarà assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma. Per queste Posizioni é previsto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diAi sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e del regolamento relativo alla disciplina deia tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, recante: «Modifiche al "Regolamento per la disciplina ...